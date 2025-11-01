1日、オーストラリアのランドウィック競馬場で約5億円の1着賞金を懸けたゴールデンイーグル（芝1500メートル）が行われ、日本から遠征したパンジャタワー（牡3＝橋口、父タワーオブロンドン）は5着に敗れた。松山とのコンビで4番ゲートからスタート。やや立ち遅れながらも、内から徐々にポジションを上げた。直線は馬群をさばきながら伸びるも届かず5着に敗れた。創設7年目を迎え、舞台がローズヒルガーデンズからニューサウ