無所属期間が2年続こうとも、イタリアのベテランFWに引退の考えは無かったようだ。セリエCにて962日ぶりとなるゴールを決めたのは、かつてパルマやサンプドリア、ワトフォード、ウディネーゼ、ローマ、イタリア代表でもプレイしたFWステファノ・オカカ・チュカだ。オカカは2021年から2年間トルコのイスタンブールBBでプレイしてきたが、2023年に契約満了で退団。そこからフリーの期間が2年続いていたが、今夏にセリエCのラヴェンナ