先日行われたEFL杯・4回戦でブライトンを2-0で撃破したアーセナル。今季はここまで全コンペティション合わせて13戦3失点と堅守が光っており、このブライトン戦も相手を華麗にシャットアウトしている。少し変わった記録ではあるが、これでアーセナルは『101試合連続で3失点以上喫していない』ことになった。情報サイト『Transfermarkt』がまとめているが、アーセナルが最後に3失点喫したのは2023年5月に行われたルートン・タウン戦