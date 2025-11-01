今季序盤のバイエルンで世界に衝撃を与えている選手の1人が、17歳の新星MFレナート・カールだ。168cmと小柄なレフティーアタッカーは巧みなテクニックで相手を翻弄しており、今季は早々にブンデスリーガ初ゴール、チャンピオンズリーグ初ゴールを記録。本格ブレイクの予感を漂わせている。全ては結果論だが、独『Bild』はカールの成長から今夏にMFフロリアン・ヴィルツを獲得しなくて正解だったかもとの見方を示している。ヴィルツ