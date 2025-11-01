女優のすみれ（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンの仮装でアニメ映画「KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ」の人気キャラクターに扮した姿を披露した。「今年のハロウィンは@kpopdemonhuntersnetflixでした！」と報告。主人公のルミに扮した姿を披露。タレントのアンミカ、シンガー・ソングライターのエミ・マイヤーとともに架空のK-POPガールズグループ「ハントリックス（HUNTR/X）」と完全再現した。