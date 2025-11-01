楽天の青野拓海内野手（20）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約を更改した。今季は2軍で80試合に出場し、打率・232、0本塁打、26打点。球団を通じて「2軍での成績が平均を超えてこないと、1軍に行くことはできないと思うので、そこを目指して来シーズンは覚悟をもってやりたいです」と抱負。「自分は長打を求められていると思うので、そこを重点的に取り組んでいきます。このオフはとにかく身体を大きくすることを目標に