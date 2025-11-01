ノルディックスキー・ジャンプ男子で、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われたトークショーに出演した。同席した五輪８大会出場の葛西紀明（土屋ホーム）からは、「陵侑が絶好調になると誰も手を付けられない。五輪では金４つを取ってきてほしい」と“五輪４冠指令”。日本のエースは「貢献できるように頑張ります」と、師匠のゲキに笑顔で応えた。来年２