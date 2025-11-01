『anan』2469号で表紙を飾ったPLAVE。「ananweb」では個性たっぷりの5人のキャラクターを知る、Q＆Aに答えていただきました！ 4人目は、作詞・作曲・プロデュースを担当する“作曲ズ”の一人でありメインラッパーのウノさんです。Q. 朝起きて一番にすることは？朝起きたらまずはサプリを飲みます。そして最近、トースターを買ったんですよ。それで忙しい一日の中でも朝くらいは余裕を感じたくて、まずはトースターでパンを焼いて、