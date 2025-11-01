飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は4日目を迎えた。8Rはスタートを決めた佐藤励（25＝川口）が後続を突き放して圧勝。出迎えた川口の仲間からも「良すぎだな」「めちゃくちゃいいな」との声が飛んだ。「やばいですね。良すぎです。全然滑らないし、ばっちり。久しぶりの感覚」とエンジンへの称賛が止まらなかった。ただ、若干の悩ましさも。何か課題があった方が一心不乱に調整に取り組めるタイプ。キープ