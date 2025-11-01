■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』全選手インタビュー（11月1日／神戸市内ホテル）元RIZINフェザー級王者のヴガール・ケラモフが、2日後に迫った松嶋こよみとの一戦、そして現王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフの持つベルトに対する思いを語った。【写真】試合に向けて意気込みを語ったヴガール・ケラモフ今年6月の札幌大会（vs.木村柊也、3ラウンド判定勝ち）以来、半年ぶりに参戦したケラモフ。前日夜に到着したばかりで長