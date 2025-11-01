俳優の塩谷瞬（43）が1日までに自身のインスタグラムを更新。「スーパー戦隊シリーズ」の終了発表を受け心境をつづった。2002年、「忍風戦隊ハリケンジャー」のハリケンレッド役で俳優デビューした塩谷。「ヒーローの力は絶対に必要です。夢を追いかけて東京に出てきて、初めてデビューで出演させていただいた作品が『忍風戦隊ハリケンジャー』でした。俳優としてのすべてをここで学び、仲間ができ、家族ができ、今の自分の芯