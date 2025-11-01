きのう（10月31日）、岡山市北区の市道交差点で、乗用車を運転中に自転車と衝突し、自転車に乗っていた男性にけがをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いで岡山市北区の男（52）が逮捕されました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは岡山市北区伊福町の会社員の男（52）です。警察によりますと男はきのう（31日）午後7時前、岡山市北区伊福町の市道で乗用車を運転し、交差点を右折しようとしたところ直進中の自転車と衝突