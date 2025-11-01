１日午前２時４５分ごろ、福山市駅家町の国道で５０代男性が軽自動車にはねられる事故がありました。 男性は頭部から出血しており、福山市内の病院に搬送されましたが意識不明の重体です。 軽自動車を運転していた３０代の男性にけがはありませんでした。 警察によりますと、はねられた男性は事故が発生する前から道路上に横たわっていた可能性があるということです。 警察が詳しい事故の原因を調べています。