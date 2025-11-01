モデルで女優の佐田真由美（48）が31日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）に出演。夫婦円満の秘訣（けつ）について語った。MCのMEGUMIから「結婚されて何年目？」と質問を受ける一幕が。「多分、17年ぐらい」と自身の結婚生活を振り返った。佐田は2008年10月に、4歳年上のマルチクリエーター・野村訓市（のむら・くにいち）氏と結婚。09年4月に長女を出産、10年11月に次女を出産している。夫