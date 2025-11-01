【MLB】ドジャース 3ー1 ブルージェイズ（日本時間1日・トロント）【映像】山本由伸、観客乱入でイライラ10月31日（日本時間11月1日）行われたワールドシリーズ第6戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャースの先発・山本由伸に起きたハプニングが話題になっている。ハプニングは山本が6回1死を取った直後に起こった。ファンが突如グラウンドに乱入、試合が一時中断することに。