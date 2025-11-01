退職後の生活を支える柱となる「年金」。 いつから、いくらもらえるのか――気になってはいても、実はきちんと把握していない人も多いものです。 仕組みを知っておくことで、将来の備えがぐっと現実的に。そこで、年金の基本を国民年金基金連合会理事・井戸美枝さんに詳しく教えてもらいました。年金は、ちゃんともらえる？将来、年金はきちんともらえます。ただし物価上昇による実質的な支給の〈目減り〉は覚悟して「年金がちゃん