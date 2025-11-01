タレントの藤本美貴（40）が1日、東京・早大で「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025 in 早稲田祭 藤本美貴トークショー」に出席。令和の大学生との恋愛観の違いに驚がくし、親目線でコメントした。会場からの「ミキティー！」の呼びかけを受け、笑顔で登場。500人以上入った教室を見渡し「ここが教室だって事に私は驚きを隠せず…こんな広い教室で皆さん勉強してるんだなと思った」と胸躍らせた。大学生の