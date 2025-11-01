お笑い芸人のYes！アキト（35）が、1日までにX（旧ツイッター）を更新。活動休止を発表した。休止の理由について、アキトは自身のギャグに引っかけて、「以前より検討していたトリプルパチンコの開発に着手するため、一度芸能活動をストップする必要があると考えたためです」とした。「応援していただける皆様の前に戻るまで、今しばらくお待ちいただければと思います」とコメントしている。活動再開の時期は、あらためて報告する