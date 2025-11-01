ロサンゼルス・クリッパーズのクリス・ポールは、今シーズンでNBAキャリア21年目を迎えた40歳の大ベテラン。21シーズン目をプレーした、NBA史上初のポイントガード（PG）となった。 今シーズン開幕から4試合を終えて、“ポイント・ゴッド”は平均15.0分2.5得点1.5リバウンド4.0アシスト1.8スティールを記録。レギュラーシーズン通算1万2515アシストと2724ステ