◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)負ければ終わりのドジャースは9回のピンチをしのぎ3-1で勝利。9回の1プレーが大きな話題となりました。3回に3点を奪ったドジャースは、先発の山本由伸投手が6回1失点の力投。2点リードで9回を迎えます。8回からマウンドに上がる佐々木朗希投手が先頭打者に死球を与えると、続くアディソン・バーガー選手にはセンターオーバーの大飛球。