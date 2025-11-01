西武、ロッテの監督を歴任した伊東勤氏（63）が、自身のYouTube「110チャンネル【伊東勤】」を更新。巨人が発表した大所帯の来季コーチ人事に対して、疑問を呈した。伊東氏はコーチングスタッフに並ぶ名前を見て「これは球団の考えなんでしょうけど、コーチが多すぎませんか？」と疑問を呈した。巨人は11月29日、ゼラス・ウィーラー巡回打撃コーチ（38）の1軍打撃コーチ就任、川相昌弘2軍野手総合コーチ（61）の1軍昇格する