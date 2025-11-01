Re:nameが、11月19日に配信シングル「Vintage Car」をリリースすることを発表した。今作は10月にリリースした「愛はきっとLonely」に続き、2ヶ月連続となるリリース。ライブアンセム化しつつある前作とは打って変わり、「Vintage Car」はこの季節に胸に沁みるミディアムバラードとなっている。海外のポップスにリンクしたサウンドが魅力の彼らならではの世界観を堪能してほしい。また、同曲は11月6日放送のFM802『THE NAKAJIMA HIR