「浪速のロッキー」と呼ばれた元プロボクサーで俳優の赤井英和（66）が10月31日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜深夜0時45分）に出演。過去に「ボコボコにした」という人物を明かした。番組序盤で赤井は「反省している」と前置きし、中学時代、けんかを繰り返し、飲酒、喫煙を行っていたことを明かした。赤井は自ら“世直し”を行っていたといい。そのルールは「弱い者いじめはしない」「年下