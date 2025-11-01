ノルディックスキー・ジャンプのＵＨＢ杯は１１月１日、札幌・大倉山で開催予定だったが、悪天候のため中止となった。大会後に行われる予定だったトークショーがスライドして会場横にある札幌・オリンピックミュージアム内で開催され２２年北京五輪ノーマルヒル王者の小林陵侑（チームＲＯＹ）、レジェンド葛西紀明、伊藤有希（ともに土屋ホーム）、９８年長野五輪団体金メダルのメンバー斎藤浩哉氏が出席し、会場を盛り上げた