京都１１Ｒ・ファンタジーステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝ベレーバスク新馬Ｖ、サフラン賞２着から挑むベンバトル産駒。父は１８年のドバイターフなどＧ１を３勝した新種牡馬。新馬戦が、産駒の初勝利となった。好位で立ち回るセンスの良さが光る好素材で、手綱を執った石神深道騎手、丹内祐次騎手ともに「走る馬」と評価はすこぶる高い。中間はウッドチップコースで入念に追われ、直前も弾むようなフットワークで伸び切り、