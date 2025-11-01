2005年にはアルバム「フューネラル」が、2008年には「ネオン・バイブル」がそれぞれグラミー賞のベスト・オルタナティブ・ミュージック・アルバムにノミネートされたこともあるロックバンド「アーケイド・ファイア」のウィン・バトラーとレジーヌ・シャサーニュが、22年間の結婚生活に終止符を打つことを発表した。今後もバンドとしての活動や、2013年4月に誕生した息子の子育