マルハン東日本カンパニーは、従業員一人ひとりの個性や違いを最大限に尊重することを目的に、従来の制服を一新します。表現の自由度を高めた新制服が、2025年11月11日(火)より順次導入されます。この取り組みは、個性や多様性を大切にし、従業員のモチベーション向上と接遇品質のさらなる向上を目指すものです。 マルハン東日本カンパニー「個性解放と感動接遇を両立する新制服」 導入日：2025年11月11日(火)より