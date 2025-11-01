■フィギュアスケート・グランプリシリーズスケートカナダ（日本時間1日、カナダ・サスカトゥーン）ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日に開催、前回大会は金メダル3個【競技日程一覧】グランプリ（GP）シリーズ第3戦のスケートカナダが開幕。女子シングルのショートプログラム（SP）が初日に行われ、千葉百音（20、木下グループ）が72.29点をマークし、首位スタートを切った。デビュー戦となった第1戦のフランス杯で優