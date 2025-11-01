俳優黒沢年雄（81）が1日に、自身のブログを更新。高市早苗首相を称賛した。黒沢は「高市総理…想像以上のスタートが気持ち良い！」と称賛し「韓国での会議…中国の習近平と堂々と渡り合い、相手が気分が悪いであろう、尖閣諸島問題や日本人の疑惑スパイ問題初め…ウイグルや台湾問題、南西諸島まで議題に出す勇気…実に爽快！男性だったら大激論…女性ならではである。国内問題では、元々期限限定のガソリン税！年内廃止…年内に