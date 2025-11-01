1日朝早く、石川県白山市の白山比竎神社の境内でクマ1頭が目撃されました。クマは神社の外へ逃げたとみられますが、境内の一部は2日まで封鎖され、立ち入り禁止となっています。1日午前6時10分ごろ、白山市三宮町の白山比竎神社の境内で「クマが南参道から神社の建物の方へ向かっていくのを参拝者が目撃した」と神社から市に通報がありました。神社によりますと、クマは境内の南参道を通って禊場という建物の方へ向か