ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、元イングランド代表FWダニー・ウェルベックの代表復帰を後押しした。10月31日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在34歳のウェルベックはこれまでマンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、ワトフォードなどでプレーし、2020年10月にブライトンに加入。昨季はプレミアリーグ30試合出場で10ゴール4アシストを記録して、自身キャリア初めてリーグ戦で