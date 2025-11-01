◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センタードジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第6戦に先発登板。負ければワールドシリーズ連覇を逃す一戦で6回を5安打6奪三振1失点の好投を見せ、このポストシーズン4勝目を飾りました。ワールドシリーズ2度目の先発となった山本投手は初回、1アウトからエラーで出塁を許しますが、続く打者をサードゴロダブルプレー、2回は三者凡退に抑え