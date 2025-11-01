きょう１１月１日にスタートする、お笑いコンビ・ダウンタウン独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」が、アプリケーションを閲覧・購入・ダウンロードできるｉＯＳ向けのデジタル配信プラットフォーム「ＡｐｐＳｔｏｒｅ」の無料アプリンランキングで、１位を獲得していることが分かった（１日午後２時現在）。「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」は、活動休止中の松本人志が昨年末に一部インタビューで構想を掲げていたものが形