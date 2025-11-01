ガールズグループSISTAR出身の女性歌手ソユが、航空機内で受けた人種差別被害に関する続報を明かすとともに、ネット上で拡散された「泥酔説」にも言及した。《衝撃》ソユ、日本の地下鉄で“変態”と遭遇？ソユは10月31日にインスタグラムで長文のメッセージを投稿。「フライト中に起きた一連の出来事について悩んだ末、着陸前に不快だった事項を記入し、機内の乗務員を通じて提出した。そして今週、デルタ航空からメールで謝罪を受