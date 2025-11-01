巨人がジャイアンツタウンスタジアムで行っている秋季キャンプは１日、第１クール最終日を迎えた。この日は泉圭輔投手がブルペンで２０２球熱投した。阿部監督はブルペンで泉の投球をチェック。「泉の場合、ボール球が全部低いところにいっちゃう。そこだと誰も振ってくれない。高めなら空振りするかもしれないしファウル取れるかもしれないしって言って。そういうデータが出てるのでね」と高めに投げる練習を重点的に行うよ