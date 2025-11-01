フリーの谷尻萌アナウンサーのウルフ姿にファンが沸いている。１日までにインスタグラムで「ＨａｐｐｙＨａｌｌｏｗｅｅｎ！モエウルフだよ」とつづると、ハロウィーンを楽しんだ様子をアップ。ミニ丈ワンピースを着て、ふわふわの耳としっぽをつけた“モエウルフ”姿を披露した。この投稿にファンからは「イタズラして下さい」「脚も美しい」「スタイルバツグン」「可愛すぎるぞぉぉぉ」「たまらん」「こんな可愛い狼（お