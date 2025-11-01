◆ラッセルボールディングＳ（１１月１日、豪州ランドウィック競馬場・芝１３００メートル）賞金総額３００万豪ドル（約２億９１７９万円＝２０２５年のＪＲＡレート１豪ドル９７・２６４３円）、１着賞金も１７２万５０００豪ドル（約１億６７７８万円）と高額のレースは１５頭で争われ、初の海外遠征となったシュトラウス（牡４歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は勝ち馬から５・６１馬身差の６着だった。出遅れて道中は後方