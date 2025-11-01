◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権▽１回戦奈良学園大５―０大産大明治神宮大会出場をかけた関西地区大学選手権は１回戦が行われ、大産大（阪神大学）は奈良学園大（近畿学生）に完封負けを喫した。４番の小出望那（もなく）捕手（４年＝大産大付）は３打数無安打１四球に終わった。候補に挙がっていた１０月２３日のドラフト会議では指名漏れとなった。「人生初めての挫折だった。何もかもモチベーションが上が