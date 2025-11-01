1日未明、高知県南国市の国道で道路上にいた男性が車にはねられて死亡する事故があり、警察は車の運転手を過失運転致死の疑いで調べています。1日午前3時すぎ、南国市日吉町の国道195号で道路脇に立っていた南国市篠原の会社員石川誠さん（51）が代行運転の普通乗用車にはねられました。この事故で石川さんは頭を強くうちすぐに高知市内の病院に運ばれましたが、約1時間半後に死亡が確認されました。警察は車を運転していた高知市