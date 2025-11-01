日本時間１日にカナダのトロントで行われた米大リーグのワールドシリーズ第６戦で、ドジャース（ナ・リーグ）の山本由伸がまた好投を見せた。負ければ連覇がなくなる崖っぷちの一戦で６回１失点の好投。３−１で勝利し、決着を最終第７戦に持ち込む原動力となった。（デジタル編集部）立ち上がり、快投を見せていたのはブルージェイズ（ア・リーグ）先発のガウスマンだった。初回を３者三振でスタートすると、二回にも２三振を