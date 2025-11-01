高市総理は就任後初めて、中国の習近平国家主席と会談しました。習近平氏は高市氏に対し「歴史を鑑とし未来へ向かうという政治的合意を実行するべきだ」などと異例の注文をつけたということです。【写真で見る】“初の日中首脳会談”での高市総理の表情「懸案減らしたい」高市総理“初の日中首脳会談”高市総理よりも先に姿を見せた中国の習近平国家主席。高市総理の就任後初めて、日中首脳会談が行われました。韓国の李在明大統領