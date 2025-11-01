「秋季高校野球中国大会・準決勝、高川学園２−１下関国際」（１日、ユーピーアールスタジアム）高川学園が下関国際との“山口対決”を制し、４２年ぶり２回目の中国大会決勝進出を決めた。今大会は来春に行われる選抜大会の重要参考資料となっており、中国地区の一般選考枠は「２」。よって同大会への出場をほぼ確実にした。先発のエース・木下瑛二投手（２年）が９回３安打１失点、８奪三振で完投した。四回までは無安打投