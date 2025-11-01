山形県米沢市には、古くからの歴史ある観光地と共に、心身をリラックスさせてくれる温泉街があります。 今回は、米沢市の「小野川温泉」について、紹介します。 小野川温泉-山形県米沢市 温泉街の共同浴場「滝の湯」の向かいにある足湯と飲泉所。温泉の泉質は含硫黄－ナトリウム・カルシウム－塩化物泉。pH値は6.8と中性。源泉は協組４号源泉78.6度、協組５号源泉35. 6度。併用することで温度管理が容易