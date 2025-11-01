PGAツアーとDPワールドツアーで戦うセップ・ストレイカ（オーストリア）は、今季DPワールドツアーの残り2戦、ドバイで開催される「アブダビHSBC選手権」（11月6?9日）と、「DPワールドツアー選手権」（11月13?16日）の欠場を発表した。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？欠場の理由は、生後2か月の息子が退院するから。「ペイジ（妻）を支えるためアラバマに滞在し、トーマス（息子）がICUから自宅へ移行する際に最善の