＜フォーティネット プレーヤーズ カップ3日目◇1日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会が主催する新規大会の第3ラウンドが進行している。選手会副会長の石川遼は前半を4バーディ・1ボギーで回り、首位と2打差のトータル11アンダー・3位タイでハーフターンしている。【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼トータル13アンダー・単独首位に吉田泰基。1打差2位に金子駆大、2打差3位タイには石川と佐藤