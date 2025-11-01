1日、オーストラリアのランドウィック競馬場で7R・ラッセルボールディングS（芝1300メートル、1着賞金＝約1億7250万円）が行われ、日本から遠征したシュトラウス（牡4＝武井）は6着に敗れた。23年東スポ杯2歳S1着以来、2度目のコンビだったモレイラを背に16番ゲートからスタート。出遅れて、道中は馬群の後方を追走。直線でじりじりと伸びて追い上げたが、届かず6着に敗れた。