1999年に名古屋市で主婦＝当時（32）＝を殺害した疑いで女（69）が逮捕された事件で、愛知県警は1日、現場のアパートを改めて調べた。部屋は主婦の夫（69）が26年間、事件解決のため多額の資金を投じて借り続けていた。