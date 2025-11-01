朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場する大宮喧嘩自慢、ぶーちんが、サウジアラビアで開催された世界最高峰の格闘技団体・ＵＦＣが運営する平手打ちイベント「パワースラップ」に出場。衝撃の勝利を飾った。金髪姿のぶーちんが強烈なビンタを見舞うと、外国人の男性は失神し、真後ろにダウン。１回目で勝利が決まり、ぶーちんは「しゃー！おら！