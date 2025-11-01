ハイブランドをテーマにした『ABEMA Prime』の議論の中で、エルメスマニアの女性がブランドの魅力について語る一幕があった。【映像】「ピコタンの次に来る…」新しく手に入れた“高級バッグ”を見せるエルメスマニアの女性（実際の映像）■“エルパト”とはエルメスが好きでお店を巡回する“エルパト”が日課という、らいせらいむさんは、バッグについて「入手難易度がすごく高い。ちょっと行っただけでは絶対に買えない」と