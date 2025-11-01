俳優坂東龍汰（28）が10月31日、フジテレビ系「酒のサカナになる話」（金曜午後9時58分）に出演。自身の推しグループについて飲んでいる時に否定されたことがきっかけで、飲み友だちで27歳上の個性派俳優正名僕蔵（55）と大ゲンカになったことを明かした。坂東が推しアイドルの話をしていて「友だちとケンカになった」と話した。ノブから「相手は誰なんですか？」と聞かれて坂東は「この人です」と隣でレモンサワーの入ったジョッ